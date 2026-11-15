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Kurir Narkoba dari Napi Lapas Kerobokan Ditangkap, Sabu Hendak Dijual di 30 Titik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |04:10 WIB
Kurir Narkoba dari Napi Lapas Kerobokan Ditangkap, Sabu Hendak Dijual di 30 Titik
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama pihak terkait, menangkap seorang kurir narkoba berinisial DVG (30). Ia diduga menjadi perantara peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan narapidana (napi) Lapas Kerobokan, Bali.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian mengatakan, pelaku ditangkap di Perumahan Tojan Residence, Gianyar, Bali.

"Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap tersangka yang berperan sebagai kurir dari napi di Lapas Kerobokan Bali," kata Kristian, Sabtu (14/11/2026).

Penangkapan tersebut berawal dari informasi mengenai dugaan peredaran sabu di sekitar lokasi.

"Dalam pelaksanaan tugas, petugas berhasil mengamankan satu orang tersangka atas nama DVG," ujarnya.

 

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