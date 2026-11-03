Polda Metro Tangkap Bandar Narkoba Kampung Bahari

JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap seorang terduga bandar narkoba berinisial K di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso mengatakan, tersangka berinisial K dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis etomidate berdasarkan hasil tes urine.

"Ada bandar ya. Ada satu terduga bandar yang kita amankan, ya inisialnya K. Dia positif etomidate di urinenya," kata Bismo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (3/11/2026).

Bismo menyebut tidak ada barang bukti yang diamankan dari bandar tersebut. Namun, dari hasil tes urine terhadap yang bersangkutan menunjukkan positif narkoba.

"Sudah, sudah kita petakan. Itu kan masuk di 18 target yang kita langsung merangsek ketika kita turun dari kereta itu," sambungnya.

Oleh karena itu, Bismo mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan BNN dan Bareskrim Polri untuk menjerat pelaku yang telah diamankan.