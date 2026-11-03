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Usai Digerebek Polisi, Kampung Bahari Bakal Dibenahi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |13:09 WIB
Usai Digerebek Polisi, Kampung Bahari Bakal Dibenahi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengerahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta Utara untuk terlibat dalam pembenahan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kawasan tersebut sebelumnya digerebek polisi karena diduga menjadi pusat peredaran narkotika.

Pramono mengatakan, penataan Kampung Bahari merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto. Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendukung penuh upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika.

"Untuk Kampung Bahari kemarin Forkopimda Jakarta Utara bersama dengan Polda dan juga TNI dan seluruh Forkopimda yang ada sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Kapolda dan saya juga memerintahkan langsung untuk hal tersebut," kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Pramono berharap, upaya pemberantasan narkoba di kawasan tersebut dilakukan secara konsisten dan tidak setengah-setengah. Dia memastikan Pemprov DKI siap terlibat dalam upaya membersihkan wilayah Jakarta dari peredaran narkotika.

Sebelumnya, ratusan personel Polri menggerebek Kampung Bahari pada Minggu (1/11/2026). Operasi tersebut turut dipantau langsung oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto.

Penggerebekan itu merupakan bagian dari upaya kepolisian membersihkan sejumlah kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba.

"Kami melakukan penyisiran atau pembersihan Kampung Narkoba. Prioritas utama dari pembersihan Kampung Narkoba di wilayah Polda Metro Jaya ini memang kita lakukan," kata Dadang kepada wartawan, Minggu (1/11/2026).

 

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