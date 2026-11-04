Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Karhutla di Kalimantan Kembali Meningkat, BNPB: Api Tersimpan di Bawah Gambut!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |04:03 WIB
Karhutla di Kalimantan Kembali Meningkat, BNPB: Api Tersimpan di Bawah Gambut!
Karhutla di Kalimantan Kembali Meningkat/BNPB
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Meski hujan telah mengguyur sejumlah wilayah, api masih berpotensi muncul kembali karena bara kebakaran tersimpan di bawah permukaan lahan gambut.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla di Indonesia dengan luas lahan karhutla saat ini 1.256 hektar.

Di Papua Selatan, luas penanganan karhutla tercatat 455 hektare atau turun 25%. Sementara itu, di Kalimantan Tengah meningkat menjadi 547 hektare atau naik 56% dan Kalimantan Timur mencapai 60 hektare atau naik 80%.

Kemudian, di Nusa Tenggara Timur luas penanganan turun menjadi 14 hektare atau 48%. Adapun di Sulawesi Tenggara tercatat 91 hektare dan Sulawesi Tengah 89 hektare atau turun 4%.

“Kami bisa menyampaikan bahwa di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah terjadi hujan,” kata Berton, Selasa (3/11/2026).

“Mengingat lahan tersebut merupakan lahan gambut, titik api yang ada di permukaan sudah padam. Namun demikian, di bawah permukaan masih ada bara, sehingga sangat berpotensi terjadi kebakaran hutan baru,” lanjutnya.

Sementara untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BNPB menyiagakan 51 unit pesawat dan helikopter untuk penanganan karhutla di sejumlah provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 unit digunakan untuk operasi pemadaman melalui water bombing, sedangkan 21 unit lainnya untuk patroli maupun operasi modifikasi cuaca (OMC).

Berton mengatakan bahwa BNPB juga melaksanakan OMC di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan Tengah, OMC telah dilaksanakan sebanyak enam sorti dengan total 10.600 kilogram dry ice dan NaCl. Hujan dilaporkan terjadi di Palangka Raya, Sukamara, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Gunung Mas, hingga kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, OMC dilakukan selama dua hari dengan dua sorti dan menyebarkan 1.800 kilogram NaCl. Hujan dilaporkan terjadi di Banjarbaru, Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

Adapun di Sumatera Selatan, BNPB melaksanakan empat sorti OMC dengan menyebarkan 5.600 kilogram NaCl. Hujan dilaporkan turun di sejumlah wilayah, seperti Palembang, Muara Padang, dan Banyuasin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251883//viral-Y3CT_large.jpg
Banjir dan Longsor di Lumajang, 2 Orang Tewas dan 1.567 Keluarga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251882//brin-hYsQ_large.jpg
BRIN Bakal Uji Coba Inovasi Dumakron Atasi Karhutla di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251851//llustrasi-vi4e_large.jpg
Catat Hotspot Terbanyak, Kalteng Jadi Fokus Penanganan Karhutla Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/340/3251711//banjir-psmn_large.jpg
Banjir Terjang 3 Provinsi di Sumatera, Ribuan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251680//operasi_modifikasi_cuaca_bnpb-5bkS_large.jpg
BNPB Geser Pesawat OMC, Penanganan Karhutla Fokus di Sulawesi hingga Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/340/3251638//longsor_terjang_lumajang_jatim-Cihq_large.jpeg
Longsor Terjang Lumajang Jatim, Ayah dan Anak Berusia 9 Tahun Tewas Tertimbun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement