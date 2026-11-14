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Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 36 Warga Binaan Diamankan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |04:10 WIB
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 36 Warga Binaan Diamankan
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Lapas Kerobokan Bali (foto: freepik)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Bali, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen Imipas) menggerebek Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali, terkait dugaan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam penggerebekan itu, tim gabungan mengamankan 36 warga binaan serta sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi.

"Sejalan dengan arahan Bapak Kapolri untuk melakukan pemberantasan narkoba melalui langkah penegakan hukum, dan pengembangan jaringan mulai dari pemasok hingga bandar," ujar Kapolda Bali, Irjen Pasma Royce, Jumat (13/11/2026).

Tim gabungan dari Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, Polda Bali, BNN, dan Ditjen Imipas langsung melakukan penggeledahan di dalam lapas.

Sebelum penggeledahan, petugas menyita sejumlah alat komunikasi milik petugas lapas. Selanjutnya, tim gabungan memeriksa sejumlah sel yang dihuni warga binaan.

 

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