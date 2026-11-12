4 Rumah Ludes Terbakar di Kotim, Perindo Turun Tangan Salurkan Bantuan

KOTAWARINGIN TIMUR – Kebakaran yang menghanguskan empat rumah di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyisakan kesedihan dan beban bagi warga terdampak. Untuk meringankan beban tersebut, DPD Partai Perindo Kotim menyalurkan bantuan sembako kepada para korban.

Bantuan diserahkan pada Rabu 1 November 2026 oleh Wakil Bendahara DPD Partai Perindo Kotim, Anang Lautan Anharudin bersama Ketua DPC Partai Perindo, Baamang Zainudin Anshori dan jajaran pengurus.

Ketua DPD Partai Perindo Kotim, Hendra Sia mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian partai terhadap warga yang tengah menghadapi masa sulit. Dia berharap bantuan itu dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus memberikan semangat kepada para korban untuk bangkit setelah musibah.

“Kami turut merasakan kesedihan yang dialami saudara-saudara kita. Semoga bantuan sembako ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Dan yang terpenting, mereka tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini,” kata Hendra, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, kepedulian sosial tidak cukup disampaikan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Meski tidak dapat menggantikan kerugian yang dialami korban, bantuan tersebut diharapkan menjadi bentuk solidaritas yang dapat menguatkan mereka.