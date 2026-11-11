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Perindo Jabar Perkuat UMKM, Fasilitasi Legalitas Gratis hingga Bentuk Jaringan Pembinaan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |12:45 WIB
Perindo Jabar Perkuat UMKM, Fasilitasi Legalitas Gratis hingga Bentuk Jaringan Pembinaan
Perindo Jabar Perkuat UMKM, Fasilitasi Legalitas Gratis hingga Bentuk Jaringan Pembinaan
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BANJAR – DPW Partai Perindo Jawa Barat melalui program UMKM KITA (Pelatihan dan Pendampingan Legalitas UMKM), memfasilitasi 30 pelaku UMKM binaan DPD Partai Perindo Kota Banjar, Jawa Barat untuk memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi produk secara gratis.

Pasalnya, legalitas usaha menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran.

Fasilitasi tersebut mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan Sertifikat Halal. Ketiganya menjadi bagian dari upaya memperkuat legalitas usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

"Sebagai tindak lanjut dari bantuan yang diberikan, kami berencana membentuk JAMPER (Jaringan UMKM Perindo) sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk terus terhubung, berkembang, dan mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan dari Partai Perindo Jawa Barat," kata Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, Rabu (11/11/26).

Rencana pembentukan JAMPER menjadi kelanjutan dari fasilitasi yang telah diberikan. Melalui jaringan tersebut, pembinaan UMKM diarahkan tidak hanya pada pemenuhan legalitas, tetapi juga pengembangan usaha dan perluasan peluang pemasaran.

"Melalui JAMPER, kami ingin membangun ekosistem UMKM yang saling menguatkan, mulai dari pendampingan, pengembangan usaha, hingga membuka peluang kolaborasi dan pemasaran. Kami percaya, UMKM yang kuat akan menjadi fondasi ekonomi rakyat yang tangguh," ujarnya.

Rifqi menjelaskan, penguatan kapasitas UMKM melalui program DPW Partai Perindo Jawa Barat telah menjangkau sekitar 50 pelaku usaha melalui pelatihan. Sementara pendampingan sertifikasi telah diberikan secara bertahap di tiga wilayah.

"Sejauh ini, kami telah memberikan pelatihan kepada sekitar 50 pelaku UMKM. Sementara itu, untuk fasilitasi bantuan sertifikasi usaha, sudah ada sekitar 30 lebih UMKM di wilayah Bandung, Cimahi, dan Banjar yang mendapat pendampingan secara bertahap,”ujarnya.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen Partai Perindo Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas, legalitas, dan daya saing UMKM agar dapat berkembang lebih mandiri dan berkelanjutan,"tandasnya.

 

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