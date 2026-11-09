Perindo Gresik Perkuat Akar Rumput, Optimis Raih Kursi Legislatif di Pemilu 2029

GRESIK - Kekuatan partai politik tidak cukup dibangun melalui pergantian kepengurusan atau pembenahan struktur di tingkat kabupaten. Tanpa jaringan yang menjangkau desa, RW hingga RT, mesin partai berisiko hanya kuat di atas kertas. Tantangan memperkuat basis hingga tingkat paling bawah inilah yang menjadi perhatian DPD Partai Perindo Kabupaten Gresik jelang Pemilu 2029.

Upaya tersebut ditandai dengan peralihan kepemimpinan, sekaligus penyerahan inventaris partai berupa satu unit ambulans.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur Ahmad Zazuli, menegaskan, pergantian kepengurusan harus menjadi titik awal penguatan organisasi, bukan sekadar pergantian nama dalam struktur. Konsolidasi perlu dilanjutkan hingga akar rumput agar seluruh kader memiliki arah gerak yang sama dalam membesarkan partai.

“Soliditas seluruh kader menjadi modal penting untuk menjadikan Partai Perindo sebagai kekuatan politik yang semakin diperhitungkan dalam menyongsong Pemilu 2029 di Kabupaten Gresik,” katanya, Senin (9/11/2026).

Dikatakan Zazuli, kekuatan organisasi juga harus tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Partai tidak cukup hanya aktif menjelang kontestasi politik, tetapi perlu membangun kerja nyata dan kedekatan dengan berbagai lapisan masyarakat.

“Semua itu bisa kita raih, namun dengan catatan seluruh kader harus bekerja keras, berjuang dan melakukan persiapan yang matang,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Perindo Gresik Abdul Ghofur menekankan pentingnya memperluas konsolidasi hingga tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, RW, bahkan RT. Penguatan struktur tersebut ditujukan agar partai memiliki jaringan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami persoalan di setiap wilayah.

“Kami ingin mengajak seluruh pengurus maupun kader DPD Partai Perindo Gresik agar tidak hanya solid secara organisasi, tetapi juga memiliki kedekatan dan memahami kebutuhan rakyat. Sehingga Partai Perindo Gresik bisa memberikan dampak nyata di tengah masyarakat,” terangnya.

Sementara untuk memperkuat peluang pada Pemilu 2029, Perindo Gresik akan memetakan kekuatan di setiap wilayah, menyiapkan struktur organisasi, serta memperluas jaringan kader hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).