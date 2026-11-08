Disambut Raja Rutong, Angela Apresiasi Harmoni Ekonomi dan Kelestarian Alam

AMBON - Keramahan masyarakat adat dan kekayaan alam menjadi wajah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Maluku. Disambut langsung Raja Negeri Rutong Reza Maspaitella bersama tokoh adat dan warga, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo melihat potensi ekowisata hutan sagu yang dikembangkan dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi lokal.

Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Angela untuk mengenal lebih dekat pengembangan Negeri Rutong sebagai kawasan wisata berbasis adat dan alam. Bersama rombongan dari Partai Perindo, dia meninjau hutan sagu yang tumbuh secara alami, menyaksikan proses pengolahan sagu tradisional, hingga mencicipi kuliner khas setempat.

Angela mengapresiasi pengembangan ekowisata tersebut karena dinilai memperlihatkan bagaimana potensi alam dan kearifan lokal dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

"Pada dasarnya kami ke sini untuk silaturahmi dan berdialog tentunya dengan warga, masyarakat dan juga sedikit memberikan bantuan kepada sekolah. Karena harapannya Negeri Rutong ini adalah percontohan yang luar biasa bagaimana kemajuan ekonomi itu berdampingan dengan kelestarian alam, kelestarian adat istiadat dan juga pemberdayaan masyarakat," kata Angela dikutip, Minggu (8/11/2026).

Salah satu hal yang menarik perhatian Angela adalah karakteristik hutan sagu Rutong. Sebagian pohon sagu di kawasan tersebut tumbuh secara alami tanpa melalui proses penanaman bibit oleh masyarakat.

"Wisata sagu ini bagus banget. Tadi saya masuk sejuk dan ternyata diceritakan oleh Tuan Raja bahwa ada wilayah-wilayah juga yang tidak ditanami bibit. Jadi itu langsung dari alam tumbuh dengan sendirinya. Jadi luar biasa sekali cerita di sana," ujarnya.

Pengalaman menjelajahi hutan sagu juga dilengkapi dengan kesempatan mencicipi hasil olahan pangan lokal sekaligus mengenal proses pembuatannya secara tradisional.

"Dan tadi saya juga mencicipi hidangan dari sagu, enak banget rasanya jadi harus dicoba dan yang pastinya pengalaman ya bagaimana kita mengolah sagu itu sendiri," tutur Angela.

Dalam sambutannya, Raja Negeri Rutong Reza Maspaitella memaparkan sejarah asal-usul negeri tersebut serta visi menjadikan Rutong sebagai desa sejahtera dengan mengoptimalkan potensi laut dan hutan melalui pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau.