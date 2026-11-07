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Perindo DKI Matangkan Kader dan Keanggotaan Jelang Verifikasi Partai Politik 2027

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |14:29 WIB
Perindo DKI Matangkan Kader dan Keanggotaan Jelang Verifikasi Partai Politik 2027
DPW Perindo DKI Gelar Pendidikan Politik Kader (foto: Okezone/Niko)
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JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta, menggelar Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti secara langsung oleh ratusan kader, yang terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) se-wilayah DKI Jakarta.

Mengusung tema “Konsolidasi dan Penguatan Kader se-Jakarta”, agenda ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin, serta Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara.

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra mengungkapkan, bahwa agenda ini digelar sebagai bentuk pelaksanaan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa minimal 60 persen dana bantuan keuangan partai politik (banpol) wajib dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik.

“Ini adalah komitmen kami untuk mengelola dana publik sebaik-baiknya, setransparan-transparannya, dan juga sebermanfaat-bermanfaatnya,” kata Manik di sela-sela acara.

 

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