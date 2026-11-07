Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo DKI Targetkan 10 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |18:45 WIB
Perindo DKI Targetkan 10 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra (foto: Okezone/Niko)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta, menargetkan pembentukan satu fraksi utuh di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2029 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). 

Ia menyebutkan, partainya menargetkan minimal lima kursi untuk membentuk satu fraksi. Bahkan, Perindo DKI berharap dapat meraih hingga 10 kursi legislatif di Ibu Kota.

"Kami berharap bisa ada satu fraksi ya di DPRD DKI Jakarta. Satu fraksi itu sekitar 5 kursi di DPRD DKI Jakarta itu minimal, tapi kami berharap bisa tembus sampai dengan 10 kursi. Yang di mana harapannya selain punya satu fraksi, kami juga bisa bekerja secara optimal di komisi ataupun tingkat-tingkat kedewanan,” ungkap Manik.

Manik mengatakan, target tersebut didukung kesiapan dan kelengkapan struktur partai, baik di tingkat wilayah maupun hingga tingkat cabang dan ranting.

"Saat ini untuk struktur di tingkat DPW kami sudah siap di tingkat kepengurusan DPW, DPD, DPC, bahkan hingga DPRT,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/338/3252718//manik_marganamahendra-ji6X_large.jpeg
Perindo DKI Soroti 17 Juta Suara Terbuang, Dorong Parliamentary Threshold 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/338/3252707//peneliti_icw_seira_tamara_d_akademi_perindo-nUou_large.jpeg
Edukasi Kader Perindo DKI Jakarta, ICW Ingatkan Risiko Korupsi dan Biaya Politik Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/338/3252692//akademi_perindo-8KXB_large.jpeg
KPU DKI Jakarta Apresiasi Akademi Partai Perindo, Edukasi Kader mengenai Verpol Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/338/3252688//dpw_perindo_dki_gelar_pendidikan_politik_kader-64cU_large.jpeg
Perindo DKI Matangkan Kader dan Keanggotaan Jelang Verifikasi Partai Politik 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251873//perindo-0BIQ_large.jpg
Cegah Narkoba di Sekolah, Yulianus Halawa: Pelajar Nias Barat Harus Berani Melapor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/340/3251555//perindo_jabar_fasilitasi_legalitas_umkm_dan_pangan_murah-rSXk_large.jpg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Perindo Jabar Fasilitasi Legalitas UMKM dan Pangan Murah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement