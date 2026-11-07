Perindo DKI Targetkan 10 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta, menargetkan pembentukan satu fraksi utuh di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2029 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

Ia menyebutkan, partainya menargetkan minimal lima kursi untuk membentuk satu fraksi. Bahkan, Perindo DKI berharap dapat meraih hingga 10 kursi legislatif di Ibu Kota.

"Kami berharap bisa ada satu fraksi ya di DPRD DKI Jakarta. Satu fraksi itu sekitar 5 kursi di DPRD DKI Jakarta itu minimal, tapi kami berharap bisa tembus sampai dengan 10 kursi. Yang di mana harapannya selain punya satu fraksi, kami juga bisa bekerja secara optimal di komisi ataupun tingkat-tingkat kedewanan,” ungkap Manik.

Manik mengatakan, target tersebut didukung kesiapan dan kelengkapan struktur partai, baik di tingkat wilayah maupun hingga tingkat cabang dan ranting.

"Saat ini untuk struktur di tingkat DPW kami sudah siap di tingkat kepengurusan DPW, DPD, DPC, bahkan hingga DPRT,” tegasnya.