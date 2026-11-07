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KPU DKI Jakarta Apresiasi Akademi Partai Perindo, Edukasi Kader mengenai Verpol Pemilu 2029

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |15:08 WIB
KPU DKI Jakarta Apresiasi Akademi Partai Perindo, Edukasi Kader mengenai Verpol Pemilu 2029
Akademi Perindo diapresiasi sebagai sarana pendiidikan poltik bagi kader dan masyarakat.
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JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta yang menggelar Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1 di Kantor DPP Partai Perindo, Sabtu (7/11/2026). Selain memberikan apresiasi, KPU turut membekali para kader dengan edukasi persiapan verifikasi partai politik (verpol) menuju Pemilu 2029.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa Akademi Partai Perindo menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada para kadernya.

“Tentu saja kami diundang disini untuk bisa-bisa menyampaikan ya beberapa informasi kepemiluan dan tentu saja bagaimana kami juga bisa melakukan edukasi terutama pendidikan politik kepada teman-teman partai politik, khususnya Partai Perindo di DKI Jakarta ini,” kata Wahyu di sela-sela acara.

Ia menjelaskan, kehadiran KPU DKI Jakarta mencakup pemberian materi edukasi, penguatan, hingga pendidikan pemilih. Selain itu, para kader juga dibekali pemahaman mendalam mengenai persiapan verifikasi partai politik.

“Tentu saja KPU disini berterima kasih, kami dikasih peran, kami dikasih bagian untuk bisa menyampaikan atau mensosialisasikan bagaimana nanti kedepannya partai politik agar bisa bersiap diri untuk mempersiapkan verifikasi partai politik,” ujarnya.

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