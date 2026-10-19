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Tatap Pemilu 2029, Perindo Bali Kebut Penguatan Organisasi dan Rangkul Pelaku UMKM

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |12:32 WIB
Tatap Pemilu 2029, Perindo Bali Kebut Penguatan Organisasi dan Rangkul Pelaku UMKM
Partai Perindo percepat penguatan organisasi di Bali jelang Pemilu 2029.
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BALI – Persiapan menuju Pemilu 2029 menjadi momentum bagi Partai Perindo untuk memperkuat organisasi sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Di Bali, penguatan kelembagaan ditargetkan rampung pada 2026, sementara penjaringan pelaku UMKM menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan di daerah.

Target tersebut menjadi penekanan Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam workshop Bedah Dapil Persiapan Verpol & KTA Offline yang diagendakan untuk jajaran Partai Perindo se-Pulau Bali. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kesiapan organisasi dan konsolidasi partai menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Tentunya Bali ini menjadi daerah strategis Partai Perindo. Maka dari itu, tentunya satu yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana proses penguatan kelembagaan di Bali. Itu harus sudah selesai semuanya di tahun 2026. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana Bali betul-betul nanti bisa menghasilkan anggota-anggota legislatif dan juga kepala-kepala daerah. Itu juga menjadi prioritas yang harus diwujudkan di Provinsi Bali,” kata Ferry usai acara, Minggu (18/10/26).

Bagi Ferry, penguatan organisasi perlu berjalan seiring dengan persiapan kader untuk mengisi jabatan publik. Dia juga menekankan posisi Bali dalam perkembangan demokrasi dan persiapan politik menuju 2029.

“Jadi, Bali dengan provinsi yang menginternasional tentunya harus menjadi bagian dari lokomotif demokrasi partai politik yang ada di Bali itu sendiri. Jadi, inilah yang kami tekankan. Kami tekankan dari DPP untuk Bali bisa bergerak di dalam proses penyiapan-penyiapan untuk 2029 yang akan datang,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Ketua DPW Partai Perindo Bali I Ketut Putra Ismaya Jaya atau Jro Bima menyatakan kesiapan pengurus meneruskan arahan DPP. Dia juga mengungkapkan penjaringan pelaku UMKM dan pengusaha untuk memperluas keterlibatan kalangan usaha.

 

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