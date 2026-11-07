Lantik Pengurus Perindo se-Maluku, Angela Minta Kader Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

AMBON - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo meminta seluruh kader Perindo di Maluku berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Pesan tersebut disampaikan Angela saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota, serta organisasi sayap Partai Perindo se-Maluku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, serta sejumlah tokoh lainnya.

Angela menyoroti besarnya potensi Maluku, mulai dari kekayaan alam, sektor perikanan, ekonomi biru, hingga pariwisata. Menurutnya, potensi tersebut harus menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Maluku dianugerahi dengan talenta-talenta yang luar biasa, dan Maluku dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa. Ini adalah potensi. Tadi disebutkan ada potensi pariwisata, potensi ekonomi biru, hingga potensi perikanan," kata Angela, Sabtu (7/11/2026).

Angela menegaskan, pelantikan pengurus bukan sekadar kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi awal penguatan organisasi dan peningkatan kontribusi partai kepada masyarakat.