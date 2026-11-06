Satgas Cartenz Tembak Pentolan KKB Pembunuh Brigadir Ronald Enok

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap TT (21), seorang pria yang merupakan buron kasus penembakan yang menewaskan Brigpol Ronald Enok. Pelaku diduga merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"(TT) ditangkap saat berboncengan dengan seorang warga menuju Distrik Gurage," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Yusuf mengungkapkan, TT diduga merupakan bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata Kodap III Puncak pimpinan Lekagak Telenggen. TT disebut hendak melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas.

"Personel melakukan tindakan tegas penegakan hukum secara tegas dan terukur sesuai prosedur," ujar Yusuf.

Oleh karena itu, TT mengalami luka tembak pada kaki sebelah kiri dan dilarikan ke RSUD Mulia untuk penanganan medis.

Satgas Cartenz menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, rantai sensor, uang tunai, dan perlengkapan pribadi pelaku.

Yusuf menjelaskan, AW saat ini telah diamankan di Polres Puncak Jaya dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara, pentolan KKB tersebut diberangkatkan ke Jayapura dengan pengawalan personel untuk penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua.