Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Cartenz Tembak Pentolan KKB Pembunuh Brigadir Ronald Enok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |13:45 WIB
Satgas Cartenz Tembak Pentolan KKB Pembunuh Brigadir Ronald Enok
Satgas Cartenz Tembak Pentolan KKB Pembunuh Brigadir Ronald Enok
A
A
A

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap TT (21), seorang pria yang merupakan buron kasus penembakan yang menewaskan Brigpol Ronald Enok. Pelaku diduga merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"(TT) ditangkap saat berboncengan dengan seorang warga menuju Distrik Gurage," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Yusuf mengungkapkan, TT diduga merupakan bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata Kodap III Puncak pimpinan Lekagak Telenggen. TT disebut hendak melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas. 

"Personel melakukan tindakan tegas penegakan hukum secara tegas dan terukur sesuai prosedur," ujar Yusuf.

Oleh karena itu, TT mengalami luka tembak pada kaki sebelah kiri dan dilarikan ke RSUD Mulia untuk penanganan medis.

Satgas Cartenz menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, rantai sensor, uang tunai, dan perlengkapan pribadi pelaku.

Yusuf menjelaskan, AW saat ini telah diamankan di Polres Puncak Jaya dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara, pentolan KKB tersebut diberangkatkan ke Jayapura dengan pengawalan personel untuk penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/340/3251629/kkb-z8W3_large.jpg
Tragis! KKB Tikam ASN hingga Pisau Tertancap di Leher, Diduga Balas Dendam Anggotanya Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/340/3250641/kkb-2you_large.jpg
Operasi Senyap Pasukan Hantu Laut Marinir di Rimba Papua Tangkap 3 Pentolan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/340/3250388/kkb-5VTD_large.jpg
Letjen Lucky Avianto: 2 Komandan KKB Ditembak Mati Terkenal Sadis hingga Dijuluki Raja Tega!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/340/3250355/kkb-ntkO_large.jpg
Komandan KKB Pelaku Penembakan Karyawan Freeport hingga Tewas Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/337/3250245/kkb-lmL0_large.jpg
Pasukan Rahasia Buru KKB, Jenderal Kopassus Lucky Avianto: Aksi Heroik yang Lampaui Batas Kewajiban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/337/3250026/tni-PZSl_large.jpg
Pasukan Rahasia TNI Diterjunkan di Rimba Papua Tumpas KKB, 29 Prajurit Diganjar Kenaikan Pangkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement