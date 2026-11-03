Kembali Teror Warga, KKB Serang dan Tusuk ASN di Papua Tengah

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksi teror terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua. Kali ini, KKB dilaporkan menyerang dan menikam eorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial MM di Kompleks Pasar Kago, Kampung Ulumuni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Peristiwa penusukan tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu, (1/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIT.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengungkapkan bahwa kejadian berlangsung saat korban sedang duduk di atas sepeda motor di depan Bengkel Mandiri Utama.

“Secara tiba-tiba, korban diduga diserang dari arah belakang menggunakan senjata tajam berupa pisau yang ditusukkan pada bagian leher hingga menembus ke bagian depan,” kata Yusuf dalam keterangannya, Selasa, (3/11/2026).

Setelah menyerang korban, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Kampung Ulumuni. “Berdasarkan penyelidikan awal, diduga terdapat lima orang yang terlibat dalam aksi tersebut,” ujarnya.

Sebanyak tiga orang diduga berperan sebagai pengawas situasi dan dua lainnya eksekutor. “Identitas para pelaku hingga kini masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.

Usai penikaman, MM langsung berteriak meminta tolong. Alhasil, warga berdatangan dan membawa korban ke RSUD Ilaga untuk mendapatkan penanganan medis.

Dalam peristiwa ini, korban mengalami luka tusuk pada bagian leher akibat penusukan dari arah belakang.