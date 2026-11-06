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Pergoki Pasangan Mesum Tol Rangkasbitung, Dua Polisi Malah Ditabrak dan Diseret

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |13:30 WIB
Pergoki Pasangan Mesum Tol Rangkasbitung, Dua Polisi Malah Ditabrak dan Diseret
Kecelakaan Lalu Lintas (foto: freepik)
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JAKARTA - Dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Banten terluka setelah ditabrak, dan terseret mobil di Tol Rangkasbitung-Panimbang. Insiden tersebut terjadi saat keduanya memergoki sebuah mobil Toyota Avanza yang berhenti di bahu jalan tol.

Berdasarkan video yang beredar, terdapat narasi bahwa petugas memergoki sepasang pria dan wanita di dalam mobil Avanza yang diduga tengah melakukan perbuatan mesum. Pengemudi Avanza disebut terkejut saat didatangi anggota PJR, kemudian berusaha melarikan diri hingga menyeret salah satu petugas.

Salah satu anggota polisi bahkan disebut terseret hingga sejauh 600 meter. Akibatnya, korban terjatuh dan mengalami luka-luka.

Terpisah, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea membenarkan insiden tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 16.40 WIB.

“Terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang menimpa dua personel Patroli Jalan Raya (PJR) Induk WSP di ruas Tol Rangkasbitung–Panimbang, KM 70 B, wilayah hukum Polda Banten,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).

 

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