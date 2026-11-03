Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Jenderal Listyo Sigit Cs Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |21:00 WIB
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Jenderal Listyo Sigit Cs Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin (foto: Aldhi/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri menjerat tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal dengan sejumlah pasal berlapis. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan nomor telepon tanpa prosedur hukum sepanjang periode 2025–2026.

Tiga tersangka tersebut yakni mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN); serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam perkara tersebut, tidak terdapat sangkaan pasal makar. Penyidik menerapkan pasal terkait dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan informasi elektronik.

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," kata Asep saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251913//jenderal_listyo_sigit-nymj_large.jpg
Target Penyadapan Jenderal LSP: Presiden, Media, Tokoh Politik hingga Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251910//kabareskrim_polri_komjen_asep_safrudin-O7BZ_large.jpg
Polri Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251909//kabareskrim_polri_komjen_asep_safrudin-Qnxo_large.jpg
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, 3 Tersangka Ditahan di Rutan Mabes Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251908//polri-IBHj_large.jpg
Kronologi Lengkap Perkara Jenderal LSP Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251905//kabareskrim_polri_komjen_asep_safrudin-ahKq_large.jpg
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Bareskrim Sita 11 HP dan 1 iPad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251904//kabareskrim_polri_komjen_asep_safrudin-q2Wu_large.jpg
Breaking News! Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Salah Satunya Berinisial LSP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement