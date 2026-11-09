Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusril Tegaskan Penjelasan Perkara Penyadapan Presiden Wewenang Penyidik, Minta Publik Tak Berspekulasi

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |19:17 WIB
Yusril Tegaskan Penjelasan Perkara Penyadapan Presiden Wewenang Penyidik, Minta Publik Tak Berspekulasi
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, rincian teknis mengenai temuan bukti serta detail perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya merupakan kewenangan tim penyidik Bareskrim Polri.  

Kasus dugaan penyadapan tersebut turut menyeret nama mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, yang juga disangkakan terlibat dalam tindak pidana makar. 

"Ya, karena memang penyidikan itu masih berlangsung sampai sekarang, tentu untuk bisa mengatakan sekarang ini ada makar, itu tidak bisa sembarangan. Tentu ada alat-alat bukti permulaan yang cukup untuk itu," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).  

Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui cakupan kasus tersebut. Menurutnya, penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran intersepsi elektronik, melainkan juga mendalami dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP.  

"Tapi penetapan itu nanti diserahkan kepada penyidik. Yang penting rakyat mengetahui bahwa penyidikan ini bukan hanya atas penyadapan, tetapi juga terkait perbuatan makar yang diatur di dalam Pasal 191 sampai 193 KUHP. Detail-detailnya kita serahkan kepada penyidik," kata Yusril.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3253063//tito-XwVh_large.jpg
Soal Kabar Tito Karnavian Dicegah ke Luar Negeri, Dirjen Imigrasi: Belum Ada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3253061//partai_golkar-WGIq_large.jpg
Golkar Sinyalir Ada Operasi Lengserkan Bahlil dari Kursi Ketua Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3253002//viral-aK8k_large.jpg
Listyo Tersangka Penyadapan Prabowo, Megawati: Saya Sudah Pernah Ngomong Saatnya Diganti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3252998//viral-iYU8_large.jpeg
Rekam Jejak Mentereng Idham Azis, Eks Kapolri yang Absen di Hambalang saat Bahas Penyadapan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3252993//viral-N4PV_large.jpg
Heboh Penyadapan Presiden, Ulama hingga Santri Gelar Munajat Nasional Doakan Keselamatan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3252975//opini-l20i_large.jpg
Hitung Mundur Detik Keruntuhan Singgasana Politik Bayangan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement