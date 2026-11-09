Golkar Sinyalir Ada Operasi Lengserkan Bahlil dari Kursi Ketua Umum

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai ada pihak yang ingin melengserkan Bahlil Lahadalia dari pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu. Namun, ia meyakini gerakan tersebut bukan diinisiasi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Pernyataan itu diungkapkan Idrus sekaligus merespons kabar mengenai musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar di tengah isu Bahlil turut terseret kasus penyadapan ilegal. Idrus memastikan adanya isu tersebut justru semakin menyolidkan kader Golkar.

"Jadi Pak Bahlil difitnah nih baru ada satu konspirasi bahwa seakan-akan Pak Bahlil ini tidak berhasil, seakan-akan Pak Bahlil ini alat kelompok tertentu. Lalu kemudian ada poster itu Munaslub dan sebagainya. Sekarang ini kebalikan, justru dengan adanya fitnah dengan ada pernyataan tendensius itu justru dukungan dari bawah semakin kuat," kata Idrus, Senin (9/11/2026).

Idrus juga menyoroti beredarnya poster Munaslub yang menampilkan foto Ahmad Doli Kurnia sebagai kandidat calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar. Ia meyakini Doli tidak menginisiasi gerakan munaslub tersebut.

Menurutnya, ada pihak lain yang "bermain" di balik isu Munaslub Golkar. Idrus pun meyakini pihak tersebut tidak ingin melihat partainya maju.

"Tidak mungkin dia lakukan itu, kalau tidak mungkin dilakukan, ada yang bermain di balik itu. Siapa yang bermain itu? Adalah orang-orang yang tidak ingin melihat Golkar maju dan besar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil," ujar Idrus.

"Ini kan sepaket ini sebenarnya, di satu sisi ingin mempreteli Pak Bahlil di sisi lain muncul ini. Jadi jelas membacanya," pungkas Idrus.

(Arief Setyadi )

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