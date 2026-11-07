Dikaitkan Penyadapan Presiden, Bahlil Ancam Somasi Penuduhnya: Jangan Fitnah!

JAKARTA - Bahlil Lahadalia mengaku kesal setelah dirinya dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto bersama para oknum petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ketua Umum Golkar yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengancam akan mengambil langkah tegas terkait tudingan yang dia sebut sebagai fitnah tersebut.

Peringatan ini disampaikan Bahlil setelah dirinya dituding sempat menggelar pertemuan rahasia dengan sejumlah jenderal polisi sesaat sebelum penangkapan terkait skandal penyadapan.

Bahlil mengaku baru mengetahui namanya diseret setelah mendarat dari penerbangan pagi hari. Ia dituding merupakan ketua umum partai yang menemui para perwira tinggi tersebut tiga jam sebelum diamankan.

"Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," beber Bahlil dalam pidatonya pada Sabtu (7/11/2026).

Ia lalu menyoroti pernyataan seorang tokoh senior yang melontarkan tudingan liar tersebut melalui podcast di media sosial. Bahlil mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan tersebut.

"Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya," serunya.

Bahlil pun memberikan tenggat waktu sebelum membawa perkara ini ke jalur peradilan pidana.