HOME NEWS NUSANTARA

Daniel Muttaqien Terpilih Jadi Ketua Golkar Jabar, Ade Jaro Tekankan Sinergitas dengan KDM

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |20:48 WIB
Musda Golkar Jabar (Foto: Ist)
JAKARTA - Daniel Muttaqien Syaifuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Barat. Ia akan menakhodai beringin Jabar untuk masa bakti 2025–2030.

"Menetapkan saudara Daniel Muttaqien sebagai Ketua Formatur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat masa bakti 2025–2030,” demikian bunyi keputusan yang dibacakan pimpinan sidang, Hakim Kamaruzaman, dalam sidang pleno Musda XI DPD Golkar Jabar.

Forum Musda XI ini digelar di Bandung, Kamis, 2 April 2026. Tokoh Partai Golkar Jawa Barat, Ade Ruhandi atau Jaro Ade, mengungkapkan bahwa Golkar Jabar di bawah Daniel Muttaqien harus bisa bergerak cepat untuk segera menuntaskan tugas partai melakukan konsolidasi ke wilayah kabupaten/kota di seluruh Jabar.

"Selain itu, bisa menyelesaikan proses musda di tingkat kabupaten/kota agar Golkar Jabar bisa bergerak cepat menghadapi pemilu dengan kekuatan di wilayah-wilayah yang sudah solid, tertata rapi, dan bergerak untuk menambah kursi legislatif Partai Golkar di semua tingkatan," ujarnya.

Ia pun menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh panitia OC dan SC karena Musda berjalan lancar. Selain itu, Jaro Ade juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Ace Hasan Syadzily yang merupakan Ketua DPD Golkar Jabar sebelumnya.

Ace Hasan dianggap mampu membawa Golkar Jabar menjadi partai besar di masyarakat Jabar serta mampu menyerap aspirasi publik dengan optimal. Ia pun berharap ke depan Golkar Jabar bisa lebih merakyat dan menjadi garda terdepan dalam pilar demokrasi di Jabar.

Golkar Jabar juga diharapkan dapat bermitra dengan pemangku jabatan dengan baik serta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk terus berkoordinasi dengan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM). Hal itu dilakukan untuk menyukseskan berbagai program pro rakyat yang digagas gubernur sekaligus menjadi ujung tombak program pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

(Arief Setyadi )

