Putri Akbar Tandjung Karmia Krissanty Meninggal Dunia, Golkar Berduka!

JAKARTA - Putri mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Karmia Krissanty Tandjung Nasution meninggal dunia pada Rabu (11/3/2026). Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji.

"Iya (meninggal dunia)," ucap Sarmuji saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan ini, Sarmuji juga menyampaikan, Partai Golkar turut berbela sungkawa atas kepergian Karmia.

"Atas nama keluarga besar Partai Golkar. Kami berbela sungkawa atas kepergian Mbak Mia ke Rahanatullah," ujar Karmia.

Di mata Sarmuji, Karmia merupakan pejuang yang tangguh untuk segera pulih.

"MBak Mia adalah pejuang yang tangguh, yang menperjuangkan kesembuhan sampai titik darah penghabisan. Semoga seluruh amalnya diterima dan kesalahanya diampuni, dikembalikan Allah ke salam surga-Nya," pungkasnya.

Kabar meninggalnya Karmia telah dikonfirmasi oleh sang ayah, Akbar Tandjung melalui unggahan Instagramnya, @akbartandjung.