Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putri Akbar Tandjung Karmia Krissanty Meninggal Dunia, Golkar Berduka!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |21:34 WIB
Putri Akbar Tandjung Karmia Krissanty Meninggal Dunia, Golkar Berduka!
Putri Akbar Tandjung Karmia Krissanty Meninggal Dunia, Golkar Berduka!
A
A
A

JAKARTA - Putri mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Karmia Krissanty Tandjung Nasution meninggal dunia pada Rabu (11/3/2026). Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji.

"Iya (meninggal dunia)," ucap Sarmuji saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan ini, Sarmuji juga menyampaikan, Partai Golkar turut berbela sungkawa atas kepergian Karmia.

"Atas nama keluarga besar Partai Golkar. Kami berbela sungkawa atas kepergian Mbak Mia ke Rahanatullah," ujar Karmia.

Di mata Sarmuji, Karmia merupakan pejuang yang tangguh untuk segera pulih.

"MBak Mia adalah pejuang yang tangguh, yang menperjuangkan kesembuhan sampai titik darah penghabisan. Semoga seluruh amalnya diterima dan kesalahanya diampuni, dikembalikan Allah ke salam surga-Nya," pungkasnya.

Kabar meninggalnya Karmia telah dikonfirmasi oleh sang ayah, Akbar Tandjung melalui unggahan Instagramnya, @akbartandjung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198940/golkar-HJeu_large.jpg
Golkar Nilai Sistem Politik Harus Selaras Sistem Pemerintahan Presidensial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement