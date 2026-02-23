Advertisement
Golkar Instruksikan Kantor Partai di Daerah Dimanfaatkan untuk Rumah Rakyat

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |17:05 WIB
Golkar Instruksikan Kantor Partai di Daerah Dimanfaatkan untuk Rumah Rakyat
Golkar Instruksikan Kantor Partai di Daerah Dimanfaatkan untuk Rumah Rakyat
A
A
A

JAKARTA -  Partai Golkar mendorong pemanfaatan maksimal kantor-kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di seluruh Indonesia agar benar-benar menjadi rumah rakyat.

Demikian disampaiakan Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji saat membuka Ramadhan Fest yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung, Jawa Timur.

“Partai Golkar sedang merancang petunjuk pelaksanaan untuk memanfaatkan secara maksimal kantor-kantor DPD Partai Golkar se-Indonesia,’’ kata Sarmuji, Senin (23/2/2026).

‘’Kami ingin kantor DPD Partai Golkar se-Indonesia betul-betul menjadi rumah rakyat, tempat rakyat menyampaikan aspirasinya, tempat rakyat mengadukan persoalannya, sekaligus tempat rakyat mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi,”lanjutnya.

Ia menegaskan, beberapa waktu lalu, ketika terjadi gejolak sosial di sejumlah daerah, dirinya telah mendeklarasikan bahwa seluruh kantor Partai Golkar se-Indonesia harus menjadi rumah aspirasi masyarakat.

“Ruang yang lebar dan besar ini, dan hampir semua kantor DPD Partai Golkar cukup luas, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk berinteraksi dengan masyarakat dan berkomunikasi secara intens serta mencari solusi atas permasalahan kerakyatan,” ujar Sarmuji yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI.

 

