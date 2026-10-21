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HUT ke-62, Golkar Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:32 WIB
HUT ke-62, Golkar Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia
Golkar Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia
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JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan, partainya ingin terus mendekatkan diri kepada masyarakat karena partai tersebut lahir dari rakyat. Golkar kata dia juga tidak menggelar perayaan HUT di hotel sejak tahun lalu.

Saat itu, peringatan HUT Partai Beringin tersebut dilaksanakan secara sederhana karena bertepatan dengan bencana yang menimpa masyarakat di Pulau Sumatera. Hal yang sama dilakukan Bahlil saat HUT ke-62 Partai Golkar tahun ini.

"Kami tidak melakukan (perayaan) di hotel. Sekarang kita lakukan juga secara sederhana," kata Bahlil usai memimpin ziarah dan tabur bunga di TMP Kalibata, dikutip, Rabu (21/10/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar, Syafi Fabio Djohan, menyampaikan bahwa partai akan terus menjaga dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

Salah satunya saat merayakan HUT ke-62 Partai Golkar di Kantor DPD Golkar Jakarta Barat, Jalan. Anggrek Garuda, Jakarta Barat.

"Semoga kita sering berkumpul dan bersilaturahmi, baik masyarakat maupun pengurus Partai Golkar. Bukan sekadar slogan, Partai Golkar akan selalu hadir di tengah masyarakat. Usia 62 tahun adalah usia yang sangat matang dan berpengalaman bagi sebuah partai politik," ujar Syafi.

Syafi berharap kegiatan sosial seperti ini dapat rutin dilaksanakan. "Partai Golkar harus aktif hadir dan terjun langsung ke masyarakat," tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Barat, Ryanald Jonathan mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bangga dan terus berbakti kepada negeri dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia.

 

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