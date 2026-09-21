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Nusron Wahid Diskusi Panjang dengan Bahlil soal Mundur dari Partai Golkar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |16:54 WIB
Nusron Wahid Diskusi Panjang dengan Bahlil soal Mundur dari Partai Golkar
Nusron Diskusi dengan Bahlil soal Mundur dari Golkar/Okezone
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JAKARTA - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berdiskusi panjang dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait pengunduran dirinya dari kepengurusan partai. Pembicara tersebut bahkan terjadi pada tahun 2025.

"Kalau soal itu kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu," kata Nusron saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Oleh karenanya, Nusron meminta persoalan terkait statusnya di Partai Golkar, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Bahlil.

"Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku ketua umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama," ujar Nusron.

Namun saat ditanya mengenai alasan pengunduran dirinya, Nusron tak memberikan jawaban secara lugas. Ia memilih meninggalkan kompleks parlemen sembari meminta awak media membuka jalan.

"Mohon maaf ya, mohon maaf ya, saya punya privasi untuk jalan mas, boleh ngga saya jalan," pungkasnya.

 

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