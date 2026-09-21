Nusron Tiba- Tiba Ikut Rapat Pleno RUU Reforma Agraria di DPR RI

Nusron Tiba- Tiba Ikut Rapat Pleno RUU Reforma Agraria di DPR/Okezone

JAKARTA - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mendadak menghadiri rapat pleno pengambilan keputusan tentang RUU Pengaturan Reforma Agraria yang digelar badan legislasi DPR RI pada Senin (21/9/2026).

Pantauan Okezone di Gedung Parleman, Nusron datang di tengah rapat yang sedang berlangsung dengan menggunakan kemeja putih dan mengenakan peci.

Kehadiran Nusron juga disampaikan oleh Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat RUU tersebut. Dasco menyapa Nusron sekira pukul 11.34 WIB.

"Sebelum kemudian perwakilan dari fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir ini sebagaimana sikap akhir fraksi, kami ucapkan selamat datang Menteri ATR/BPN yang sudah hadir pada hari ini," ucap Dasco.

Sebelum masuk ruang rapat, Nusron tak banyak komentar saat ditanyakan oleh awak media. Sebab dirinya sedang terburu-buru untuk menghadiri rapat pleno tersebut. "Rapat dulu," singkat Nusron kepada wartawan.

Sekadar diketahui, terdapat perubahan nomenklatur dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria. Kini Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) berubah menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA).

(Fahmi Firdaus )

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