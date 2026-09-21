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Banjir Bandang Terjang Pasaman Sumbar, 1 Orang Hilang Terseret Arus

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |01:00 WIB
Banjir Bandang Terjang Pasaman Sumbar, 1 Orang Hilang Terseret Arus
Banjir Bandang Terjang Pasaman Sumbar/ist
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PASAMANBanjir bandang menerjang Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.  Bencana ini dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Dua Koto selama lebih dari empat jam hingga membuat debit air kedua sungai meningkat drastis dan meluap ke permukiman warga.

Luapan Sungai Aek Koronok dan Batang Jember merendam belasan rumah, merusak lahan pertanian serta fasilitas umum, hingga menyebabkan satu orang warga dilaporkan hilang terseret arus deras.

Selain menyebabkan kerugian material yang cukup besar, bencana banjir ini menelan korban jiwa. Seorang warga bernama Amrianto (49) dilaporkan hanyut dan hilang saat luapan Sungai Aek Koronok menerjang kawasan permukiman.

"Tim gabungan dari Basarnas, BPBD Pasaman, TNI, Polri, bersama warga setempat hingga kini masih menyisir aliran Sungai Aek Koronok dan area sekitar untuk pencarian korban," ujar Kalaksa BPBD Pasaman, Mardianto, Minggu (20/9/2026).

Dampak luapan banjir tidak hanya merusak rumah, namun juga melumpuhkan sektor pertanian serta sarana air bersih warga sekitar:

Warga terdampak banjir saat ini sangat membutuhkan ulur tangan bantuan darurat berupa sembako, makanan siap saji, serta penanganan pengerukan sungai guna mengantisipasi ancaman banjir susulan jika curah hujan kembali tinggi.

(Fahmi Firdaus )

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