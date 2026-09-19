Jenazah Aris Sanda Korban Penembakan di Habema Dipulangkan ke Toraja

JAYAWIJAYA - Jenazah Aris Sanda (41), korban penembakan dan pembakaran kendaraan oleh kelompok yang diduga merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap III Ndugama Darakma di kawasan Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, jenazah korban bersama keluarga diberangkatkan dari Wamena menuju Sentani pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIT. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIT, jenazah diterbangkan ke Makassar sebelum dibawa ke Tanah Toraja.

“Sebelumnya, istri korban AS dijemput oleh rekan-rekan TNI menggunakan helikopter dari kediamannya di Lugah untuk dibawa ke Wamena. Setelah bertemu dengan keluarga, proses pemulangan jenazah kemudian dilanjutkan menuju Sentani dan selanjutnya ke Makassar,” ujar Yusuf, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Yusuf menegaskan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Satgas TNI masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Upaya itu dilakukan setelah personel gabungan melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami tetap tidak tinggal diam dan tidak mengenal lelah untuk terus melakukan pengejaran, dan pencarian terhadap para pelaku yang telah melakukan tindakan keji tersebut,” katanya.