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Polisi Buru Pelaku Penikaman Warga dan Pembakaran Warung di Dekai Yahukimo

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |10:00 WIB
Polisi Buru Pelaku Penikaman Warga dan Pembakaran Warung di Dekai Yahukimo
Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 (foto: dok ist)
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JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo menyelidiki dua kasus gangguan keamanan yang terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua peristiwa tersebut yakni penikaman terhadap seorang warga pada Kamis (17/9/2026) malam dan pembakaran warung kopi pada Jumat (18/9/2026) dini hari.

Kasus penikaman terjadi sekitar pukul 18.40 WIT di Jalan Telkomsel, Kompleks Telkomsel, Distrik Dekai. Korban berinisial IA (48) mengalami luka terbuka pada lengan kiri dan rusuk kiri.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan korban saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dekai dalam kondisi sadar.

“Korban mengalami tiga luka tusuk, dua di antaranya pada bagian tangan atau lengan sebelah kiri dan satu luka pada bagian rusuk sebelah kiri. Korban sempat melihat ciri-ciri pelaku, di antaranya bertubuh kecil serta pakaian yang dikenakan,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Berdasarkan keterangan awal, peristiwa itu terjadi saat kondisi di sekitar lokasi sedang padam listrik. Saat korban yang memiliki kios menghampiri seseorang yang hendak membeli dagangan, pelaku kemudian melakukan penikaman.

 

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Topik Artikel :
KKB Teroris KKB Papua KKB
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