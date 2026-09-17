Sopir Travel Tewas Dibakar, Satgas Cartenz Buru KKB Kodap III Ndugama

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga menjadi pelaku pembunuhan sopir travel di jalur Wamena menuju Mbua, Papua Pegunungan. Korban diketahui bernama Aris Sanda (41) asal Toraja.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendalami informasi keterlibatan KKB wilayah Kodap III Ndugama yang diduga berada di sekitar lokasi kejadian.

“Ada informasi yang mengarah kepada kelompok Kodap III Ndugama yang berada di sekitar lokasi, namun informasi tersebut masih harus kami dalami dan verifikasi lebih lanjut,” kata Yusuf, Kamis (17/9/2026).

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 dan Satgas Koops TNI Habema mengusut kasus dugaan penembakan sopir travel AS (41) tersebut. Aparat menemukan kendaraan dan korban dengan keadaan hangus terbakar.

“Pada saat olah TKP, ditemukan jenazah korban dalam kondisi hangus terbakar. Beberapa bagian tubuh korban mengalami karbonisasi," ujar Yusuf.

Peristiwa tersebut terjadi ketika korban AS berangkat dari Ilekma menuju Mbua dengan membawa bahan kebutuhan pokok dan sembilan orang penumpang. Sekitar pukul 08.30 WIT, rombongan diduga mengalami penghadangan oleh kelompok bersenjata di kawasan Habema.