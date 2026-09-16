Dorong Pemulihan, Perindo Sikka Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palue Terdampak Gempa

MAUMERE - Kerusakan infrastruktur serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi menjadi bagian dari dampak gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Kepulauan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut mendorong DPD Partai Perindo Kabupaten Sikka menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana sekaligus mendukung proses pemulihan warga Palue.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sikka, Sabinus Nabu, mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen partai untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan masa pemulihan pascabencana.

“Penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Partai Perindo agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama pada saat-saat darurat dan krisis seperti masa pemulihan pascabencana,” kata Sabinus, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, bantuan kemanusiaan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari selama menghadapi masa pemulihan.