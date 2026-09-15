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BNPB Ungkap 94 Korban Gempa M7,7 Flores Meninggal di Pengungsian

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |19:00 WIB
BNPB Ungkap 94 Korban Gempa M7,7 Flores Meninggal di Pengungsian
BNPB memaparkan perkembangan penanganan gempa Flores.
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JAKARTA — Sebanyak 94 orang meninggal dunia di pengungsian akibat dampak tidak langsung gempa bumi berkekuatan M 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada 15 Agustus lalu, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan bahwa korban meninggal dunia secara langsung akibat gempa tercatat sebanyak 48 orang. Dengan demikian, total korban jiwa akibat bencana ini mencapai 142 orang.

"Kami juga akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan gempa bumi yang melanda NTT beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini kami menyampaikan bahwa korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang. Tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang," kata Berton dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).

Berton menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban yang meninggal, baik akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari gempa tersebut.

Di sisi lain, jumlah pengungsi saat ini dilaporkan terus menurun. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 150 ribu jiwa, kini tercatat sebanyak 46.461 jiwa.

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