Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karhutla Kaltim Capai 4.000 Hektare, IKN Jadi Prioritas

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |09:52 WIB
Karhutla Kaltim Capai 4.000 Hektare, IKN Jadi Prioritas
Kepala BNPB, Suharyanto tinjau karhutla di IKN (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (14/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat kondisi kawasan yang terdampak karhutla serta perkembangan penanganan yang dilakukan oleh unsur gabungan di lapangan.

Suharyanto menyampaikan, bahwa kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ketiga provinsi tersebut menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla karena setiap tahun menghadapi kejadian kebakaran dengan skala yang besar.

“Untuk Kalimantan Timur ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tiga provinsi yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Memang sudah ada sekitar 4.000 lebih hektare yang terbakar di Kaltim sampai hari ini,” ujar Suharyanto, Selasa (15/9/2026).

Ia menjelaskan, penanganan karhutla di Kalimantan Timur terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pada hari sebelumnya, lebih dari 700 hektare area telah berhasil ditangani melalui operasi pemadaman oleh satuan tugas darat dan dukungan udara. Sementara pada Senin (14/9), masih terdapat sekitar 300 hektare area yang dalam proses penanganan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.

“Dari sekitar 300 hektare ini, sebagian ada di IKN, kawasan IKN. Ada empat titik tadi kita dengar laporannya yang masih dipadamkan terus,” kata Suharyanto.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IKN BNPB Karhutla Kebakaran Hutan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/340/3242082//kapolda_kaltim_irjen_pol_endar_priantoro-8XM6_large.jpg
47 Kasus Karhutla di Kaltim, 16 Orang Jadi Tersangka dan 2.263 Hektare Lahan Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/340/3241963//pemerintah-lSbT_large.jpg
Karhutla Masih Membara di Palangka Raya, Gubernur Kalteng: Butuh Kolaborasi Berbagai Pihak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241875//karhutla-qEYR_large.jpg
Penanganan Satwa saat Karhutla Didorong ke Pusat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241872//satwa-E5C0_large.jpg
Kawal Perlindungan Satwa, Kawasan Hutan Jangan Mudah Dijadikan Area Pertambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241869//ilustrasi-HCE8_large.jpg
Empat Gunung di Jawa Timur Dikepung Karhutla, Penanganan Terkendala Angin hingga Kabut Tebal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241834//karhutla-J7gq_large.jpg
BNPB: Karhutla di Jatim dan Kaltara Capai 37,84 Hektare
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement