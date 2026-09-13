BNPB: Karhutla di Jatim dan Kaltara Capai 37,84 Hektare

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara). Total luas lahan yang terbakar dalam tiga kejadian tersebut mencapai sedikitnya 37,84 hektare.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, kebakaran terjadi di Kabupaten Ponorogo dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, serta Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

"Kebakaran hutan terjadi di kawasan Gunung Gede, Desa Koripan, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Kamis (10/9) sekitar pukul 12.00 WIB," kata Berton, Minggu (13/9/2026).

Kebakaran di kawasan Gunung Gede menghanguskan vegetasi berupa daun jati dan rumput ilalang dengan luas sekitar 5 hektare. Tidak ada korban jiwa maupun laporan warga terdampak.

BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Ponorogo telah melakukan koordinasi dan asesmen di lokasi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

"Hingga Sabtu (12/9), kondisi di lokasi telah kondusif. Api telah padam dan tidak terlihat adanya titik api maupun kepulan asap di sekitar lokasi kejadian," ujar Berton.