BNPB Catat Karhutla di 4 Daerah, Total 24,5 Hektare Lahan Hangus Terbakar

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di empat daerah dalam beberapa hari terakhir. Total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 24,5 hektare.

Data tersebut dihimpun BNPB dari laporan kejadian dan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah daerah pada periode 7-8 September 2026 pukul 07.00 WIB. Kebakaran lahan pertama terjadi di Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Senin 7 September pukul 12.50 WIB. Kebakaran dipicu pembakaran sampah yang diperparah angin kencang dan kondisi lahan kering.

Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 2 hektare. BPBD bersama Damkar Kabupaten Kebumen melakukan kaji cepat dan pemadaman. Api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa.

Karhutla juga terjadi di Gampong Kayee Adang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada Senin 7 September pukul 16.04 WIB. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

Luas lahan yang terbakar sekitar 1 hektare. BPBD Kabupaten Aceh Besar mengerahkan tiga unit armada damkar dan api berhasil dipadamkan pada pukul 18.45 WIB.