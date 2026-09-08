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Prabowo Pastikan Persoalan Dalam Negeri Tertangani Sebelum ke Rusia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |08:11 WIB
Prabowo Pastikan Persoalan Dalam Negeri Tertangani Sebelum ke Rusia
Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan berbagai persoalan di dalam negeri berjalan dengan baik sebelum menjalankan agenda kunjungan ke Rusia pada beberapa Waktu lalu.

Langkah itu dilakukan di tengah sejumlah tantangan domestik, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, Presiden Prabowo memahami berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja hingga bencana alam.

"Karena itu sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri Presiden Prabowo selalu memastikan lebih dulu bahwa semua persoalan di dalam negeri sudah ditangani dengan baik," kata Qodari, Selasa (8/9/2026).

Prabowo  memantau langsung penanganan bencana dan karhutla sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri. Sementara pada 22 Agustus 2026, Prabowo terbang ke Kalimantan Barat.

Di sana, Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, jajaran pemerintah daerah, serta meninjau langsung penanganan karhutla untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai kondisi di lapangan.

Prabowo kemudian melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Tengah untuk kembali mengecek sekaligus memimpin penanganan karhutla. Dua hari kemudian, pada 24 Agustus 2026, Presiden berkunjung ke Riau dan Palembang untuk memimpin rapat serta memastikan penanganan karhutla berjalan.

Namun tidak berhenti di sana, pada 26 Agustus 2026, Prabowo juga mendatangi Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa. Presiden sekaligus memastikan bantuan dan penanganan pascabencana berjalan dengan baik.

Menurut Qodari, rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam negeri tetap menjadi perhatian Presiden, meski di saat yang sama pemerintah menjalankan diplomasi di tingkat internasional.

"Pemerintah memahami bahwa publik kerap bertanya, apa manfaat langsung dari kunjungan luar negeri Presiden ke Rusia beberapa hari lalu?" ujar Qodari.

 

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