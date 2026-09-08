Gunung Anak Krakatau Status Siaga, PVMBG: Potensi Letusan Masih Tinggi

JAKARTA - Aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut potensi terjadinya letusan masih tinggi.

Berdasarkan evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga 8 September 2026, terpantau aktivitas kegempaan yang masih berlangsung. Pada periode 7-8 September 2026 tercatat dua kali gempa erupsi, empat kali gempa hembusan, 76 kali gempa low frequency, 100 kali gempa hybrid/fase banyak, delapan kali gempa vulkanik dangkal, dan sembilan kali gempa vulkanik dalam.

Dalam evaluasi tersebut, satu episode erupsi menerus yang dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 WIB telah berakhir pada 6 September 2026 pukul 00.04 WIB setelah berlangsung selama 25 jam. Setelah erupsi menerus tersebut berakhir, hingga 8 September 2026 tercatat telah terjadi enam kali erupsi Strombolian.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengatakan kembalinya erupsi Strombolian untuk sementara diinterpretasikan sebagai akhir dari episode erupsi menerus yang cukup panjang.

"Kembalinya erupsi strombolian sebagai karakteristik erupsi Gunungapi Anak Krakatau, untuk sementara ini diinterpretasikan sebagai akhir dari episode erupsi menerus yang cukup panjang. Meskipun demikian, perkembangan dinamika vulkanisme Gunungapi Anak Krakatau masih terus dipantau dan dievaluasi," kata Lana dalam laporan evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, Selasa (8/9/2026).

Meski episode erupsi menerus telah berakhir, Badan Geologi menilai potensi terjadinya letusan masih tinggi. "Probabilitas untuk terjadi letusan dalam beberapa periode waktu selanjutnya adalah masih tinggi," ujar Lana.

Ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari lontaran batu pijar yang disertai hujan abu lebat. Selain itu, terdapat potensi bahaya aliran lava apabila erupsi menerus kembali terjadi.