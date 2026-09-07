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Absen Raker Komisi II DPR, Ketua Ombudsman Dikabarkan Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |14:43 WIB
Absen Raker Komisi II DPR, Ketua Ombudsman Dikabarkan Terdampak Erupsi Anak Krakatau
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher dan Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan dikabarkan terdampak erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Hal itu diketahui setelah keduanya absen dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (7/9/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyampaikan permohonan maaf lantaran sejumlah petinggi Ombudsman RI tak bisa menghadiri rapat, seperti Nuzran dan Syafrida. Pasalnya, kata dia, keduanya terdampak erupsi Gunung Api Anak Krakatau.

"Anggota Ombudsman kami izin dua, Bapak Ketua, karena terdampak oleh erupsi Krakatau, yakni Pak Nuzran dan Ibu Syafrida, dan dua perwakilan kami juga terdampak, yakni di Lampung dan di Banten, sehingga kami terapkan WFH di Lampung," ujar Rahmadi.

Rahmadi pun mengenalkan sejumlah pimpinan lain yang hadir dalam rapat tersebut. Ia pun berharap warga terdampak dapat diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menghadapi sebaran abu vulkanik itu.

"Kita hari ini bersama-sama mengalami musibah berupa terdampak oleh debu vulkanik. Semoga kita diberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dalam menghadapi bencana tersebut," ujar Rahmadi.

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