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Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, PJJ Jakarta Diperpanjang hingga Besok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |17:32 WIB
Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, PJJ Jakarta Diperpanjang hingga Besok
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk seluruh satuan pendidikan di Ibu Kota hingga Selasa (8/9/2026). Kebijakan tersebut diambil menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berdampak ke wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait perpanjangan pelaksanaan PJJ tersebut.

"Kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ ini sampai dengan besok, sehingga dengan demikian PJJ di Jakarta sampai dengan besok," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2026).

Pramono menambahkan, keputusan perpanjangan PJJ akan ditindaklanjuti melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan gubernur.

"Nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti itu karena di Jakarta tidak cukup hanya dengan statement saya, tetapi harus ada SE (Surat Edaran) Kepala Dinas Pendidikan untuk mengatur hal tersebut," tuturnya.

 

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