BMKG Pastikan Penyeberangan Selat Sunda Aman di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Penyeberangan Selat Sunda Aman di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau, tidak memberikan dampak berarti terhadap jalur penyeberangan di Selat Sunda.

"BMKG memastikan jalur penyeberangan Selat Sunda berada dalam kondisi aman," kata Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, Senin (7/9/2026).

Dia menyampaikan, BMKG telah mengoperasikan HF Radar Array berpasangan di Carita dan Tanjung Lesung dengan mengaktifkan mode pemantauan tsunami (tsunami mode).

Data HF Radar per 7 September 2026 pukul 08.00 WIB menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami di Selat Sunda berada pada kategori rendah, yakni di bawah 50 persen.