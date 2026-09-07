Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Pastikan Penyeberangan Selat Sunda Aman di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |13:22 WIB
BMKG Pastikan Penyeberangan Selat Sunda Aman di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau
Penyeberangan Selat Sunda Aman di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau, tidak memberikan dampak berarti terhadap jalur penyeberangan di Selat Sunda.

"BMKG memastikan jalur penyeberangan Selat Sunda berada dalam kondisi aman," kata Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, Senin (7/9/2026).

Dia menyampaikan, BMKG telah mengoperasikan HF Radar Array berpasangan di Carita dan Tanjung Lesung dengan mengaktifkan mode pemantauan tsunami (tsunami mode).

Data HF Radar per 7 September 2026 pukul 08.00 WIB menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami di Selat Sunda berada pada kategori rendah, yakni di bawah 50 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240601//bandara_ditutup-ONXV_large.jpg
AirNav Terbitkan ASHTAM, Abu Vulkanik Anak Krakatau Tembus 50.000 Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240599//bandara_di_jawa_sumatera_ditutup_sementara_akibat_abu_vulkanik_gunung_anak_krakatau-arOs_large.jpg
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Meluas, 8 Bandara di Jawa-Sumatera Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240579//makan_bergizi_gratis-3BVF_large.jpg
Erupsi Gunung Anak Krakatau, BGN Setop Sementara MBG di Sejumlah Wilayah Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240583//erupsi-N2ZT_large.jpg
Abu Vulkanik Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kerugian Maskapai Bisa Tembus Rp130 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/194/3240563//menjemur_pakaian_saat_abu_vulkanik_gunung_anak_krakatau-bzt0_large.jpg
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Bertebaran, Ini Cara Aman Menjemur Pakaian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240573//gunung_anak_krakatau-ls7E_large.jpg
Erupsi Berakhir, Gunung Anak Krakatau Dipantau Berpotensi Tinggi Kembali Meletus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement