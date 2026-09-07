Erupsi Berakhir, Gunung Anak Krakatau Dipantau Berpotensi Tinggi Kembali Meletus

JAKARTA – Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terus-menerus terjadi sejak 4 September dilaporkan telah berakhir. Meski demikian, perkembangan dinamika vulkanisme Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau dan dievaluasi, demikian disampaikan Badan Geologi ESDM dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga Senin (7/9/2026) pukul 06.00 WIB, Badan Geologi ESDM menyatakan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak 4 September 2026 pukul 23.07 WIB telah berakhir pada 6 September 2026 pukul 00.04 WIB setelah berlangsung selama 25 jam. Kendati demikian, disampaikan bahwa kemungkinan terjadinya letusan dalam beberapa periode waktu ke depan masih tinggi.

"Ancaman bahaya erupsi berasal dari lontaran batu pijar disertai hujan abu lebat. Potensi ancaman bahaya lainnya berasal dari aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi," demikian keterangan Badan Geologi ESDM, Senin.

Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau serta pengunjung, wisatawan, atau pendaki agar tidak memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat.

Masyarakat yang terdampak abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau direkomendasikan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker selama beraktivitas untuk menghindari gangguan pernapasan.

Badan Geologi juga meminta masyarakat, khususnya di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung, untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu-isu tentang erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami. Masyarakat diimbau agar dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan BPBD setempat.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada Level III (Siaga), dan akan dievaluasi kembali secara berkala atau jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan.

(Rahman Asmardika)

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