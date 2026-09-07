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Cegah Sebaran Abu Gunung Anak Krakatau, Polisi Semprot Jalan Ibu Kota

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |10:36 WIB
Cegah Sebaran Abu Gunung Anak Krakatau, Polisi Semprot Jalan Ibu Kota
Polisi Semprot Jalan Ibu Kota Cegah Sebaran Abu Gunung Anak Krakatau (foto: dok ist)
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JAKARTA - Satuan Brimob Polda Metro Jaya mengantisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, dengan mengerahkan personel dan sarana pendukung ke sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang Selatan hingga Kabupaten Bekasi. 

Personel Batalyon A, B, C dan D Pelopor dikerahkan untuk melakukan penyemprotan sejumlah ruas jalan menggunakan kendaraan taktis Armored Water Cannon (AWC), sekaligus membagikan masker dan menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak sebaran abu vulkanik.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto mengatakan, langkah tersebut merupakan respons cepat jajaran untuk membantu mengurangi dampak sebaran material vulkanik sekaligus melindungi masyarakat.

“Kami mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki untuk melakukan penanganan di sejumlah ruas jalan. Selain penyemprotan, personel juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan masker, menjaga kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah,” ujar Henik, Senin (7/9/2026). 

Di Jakarta Pusat, penyemprotan dilakukan dari kawasan Patung Kuda, Bank Indonesia, Sarinah hingga Bundaran HI. Batalyon B menangani jalur Cipinang-Rawangmangun hingga Pulogadung. Sementara Batalyon C menyemprot Jl. RE Martadinata dan Jl. Pondok Cabe Raya di Tangerang Selatan, sedangkan Batalyon D menangani Jl. Raya Tegal Danas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

 

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