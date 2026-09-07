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Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20 Ribu Masker kepada Pengemudi Ojol di Tengah Sebaran Abu Vulkanik

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |17:13 WIB
Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20 Ribu Masker kepada Pengemudi Ojol di Tengah Sebaran Abu Vulkanik
Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20 Ribu Masker (foto: dok ist)
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JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan sebanyak 20.000 masker kepada pengemudi ojek online (ojol), di tiga titik pangkalan, yakni Mall Gandaria City, Stasiun Kebayoran Lama, dan MRT Blok M, Senin (7/9/2026). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri, sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan Polri kepada para pengemudi ojol yang tetap beraktivitas di jalan, di tengah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Para pengemudi ojol merupakan salah satu kelompok masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di ruang terbuka dalam menjalankan aktivitasnya. Pembagian masker dilakukan untuk membantu mengurangi paparan abu vulkanik, khususnya terhadap saluran pernapasan, selama mereka berkendara dan melayani kebutuhan masyarakat.

Selain membagikan masker, personel Ditlantas Polda Metro Jaya turut memberikan imbauan keselamatan kepada para pengemudi ojol agar menggunakan perlindungan diri saat berkendara, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang berkurang, menjaga jarak aman, serta tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk hadir memberikan perlindungan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi sebaran abu vulkanik. Melalui pembagian 20.000 masker, diharapkan para pengemudi ojol dapat menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan terlindungi.

(Awaludin)

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