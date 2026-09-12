Karhutla Bromo Meluas ke Bukit Teletubbies, 4 Jalur Wisata Ditutup

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terus meluas. Berdasarkan pantauan udara, titik api kini mengarah ke kawasan Bukit Teletubbies atau Bukit Watangan dan Gunung Kursi.

Untuk menjaga keselamatan wisatawan dan petugas, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup jalur wisata Bromo dari empat arah mulai 12 September 2026.

Pantauan udara menggunakan helikopter BPBD Jawa Timur menunjukkan titik api karhutla masih terlihat disertai kepulan asap. Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan.

"Api kini sudah mengarah ke Bukit Teletubbies (Watangan) dan Gunung Kursi," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, Sabtu (12/9/2026).

Tim gabungan yang terdiri dari TNBTS, BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Probolinggo, TNI-Polri, serta relawan berjibaku memadamkan api melalui jalur darat.

Selain itu, satu unit helikopter water bombing dari Jawa Timur juga telah dikerahkan untuk membantu proses pemadaman.