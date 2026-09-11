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Hadapi Karhutla Gambut, Polri Perkuat Teknologi hingga Rekayasa Tata Air

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |20:49 WIB
Hadapi Karhutla Gambut, Polri Perkuat Teknologi hingga Rekayasa Tata Air
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polri memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan personel, teknologi, kendaraan khusus, peralatan pemadaman, perlindungan personel, serta rekayasa tata air gambut.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan, kesiapan personel terus diperkuat. Selain itu, Polri memastikan kesiapan berbagai sarana dan inovasi yang digunakan untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses serta mempercepat proses pemadaman.

“Kekuatan lapangan antara lain diperkuat 12 kendaraan double cabin yang dilengkapi tangki dan peralatan karhutla, kendaraan AWC, Damkar dan tactical karhutla, satu kendaraan Komodo, 14 sepeda motor modifikasi, serta satu ATV untuk mendukung mobilitas personel di medan sulit,” kata Dedi saat meninjau langsung Posko Induk Penanganan Karhutla Polda Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).

Pemantauan juga diperkuat dengan drone thermal yang dapat membantu mendeteksi sumber panas, terutama ketika titik api sulit terlihat secara kasatmata akibat asap atau kondisi medan.

“Untuk mendukung pemadaman, disiapkan tiga unit pompa Alkon 3 inci, 75 unit Alkon 2 inci, dan 30 unit Alkon portable 1,5 inci. Kekuatan tersebut dilengkapi dengan berbagai jenis selang, antara lain 50 roll selang spiral 3 inci, 100 roll spiral 2 inci, 100 roll spiral 1,5 inci, 100 roll canvas 2 inci, dan 100 roll canvas 1,5 inci,” ujarnya.

 

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