Tinjau Karhutla di Riau, Siswa Sespimen Polri Ingatkan Bahaya Bakar Lahan

JAKARTA — Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67 Tahun 2026 meninjau langsung lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Kamis (10/9/2026).

Kabagops Polres Dumai, Kompol Abdul Rahman, menyebutkan bahwa dalam peninjauan tersebut rombongan turut memberikan edukasi mengenai bahaya membakar hutan dan lahan.

"Polres Dumai bersama stakeholder, seluruh masyarakat, dan khususnya beberapa hari ke depan bersama dengan Serdik Sespimmen 67, terus menggelorakan 'Stop Karhutla'," kata Abdul.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa Sespimmen Polri melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lahan yang sebelumnya terdampak karhutla.

Selain itu, rombongan juga memastikan keberadaan serta kondisi plang atau tanda peringatan karhutla yang telah dipasang di lokasi.