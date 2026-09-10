Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Karhutla di Riau, Siswa Sespimen Polri Ingatkan Bahaya Bakar Lahan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |19:29 WIB
Tinjau Karhutla di Riau, Siswa Sespimen Polri Ingatkan Bahaya Bakar Lahan
Siswa Sespimen Polri meninjau lokasi karhutla Riau. (Foto: ist.)
A
A
A

JAKARTA — Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67 Tahun 2026 meninjau langsung lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Kamis (10/9/2026).

Kabagops Polres Dumai, Kompol Abdul Rahman, menyebutkan bahwa dalam peninjauan tersebut rombongan turut memberikan edukasi mengenai bahaya membakar hutan dan lahan.

"Polres Dumai bersama stakeholder, seluruh masyarakat, dan khususnya beberapa hari ke depan bersama dengan Serdik Sespimmen 67, terus menggelorakan 'Stop Karhutla'," kata Abdul.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa Sespimmen Polri melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lahan yang sebelumnya terdampak karhutla.

Selain itu, rombongan juga memastikan keberadaan serta kondisi plang atau tanda peringatan karhutla yang telah dipasang di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241281//bnpb_menyampaikan_update_kebakaran_hutan_dan_lahan_di_indonesia-VWF3_large.jpg
BNPB: Karhutla Seluas 421 Hektare di 6 Provinsi Berhasil Dipadamkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3241090//polri-wWQZ_large.jpg
Wakapolri Minta Mahasiswa Beri Gagasan ke Masyarakat untuk Hadapi Berbagai Persoalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3241080//ilustrasi-Be7L_large.jpg
Prabowo Terbitkan Inpres Karhutla, Bakar Lahan Kini Terancam Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240986//pornografi-Uw4c_large.jpg
Polri Tangkap 6 Tersangka Live Streaming Pornografi di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/340/3240939//karhutla_di_banyuasin-Go9S_large.jpg
Polda Sumsel Maksimalkan Pemadaman Karhutla di Banyuasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240919//kebakaran_hutan-5FdP_large.jpg
BMKG Prediksi Polutan Karhutla Masih Mengarah ke Malaysia dan Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement