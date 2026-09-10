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Mahasiswa Kedokteran Universitas Brawijaya Nekat Lompat dari Lantai 6 Gedung

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |14:39 WIB
Mahasiswa Kedokteran Universitas Brawijaya Nekat Lompat dari Lantai 6 Gedung
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (foto: Okezone/Avirista)
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MALANG - Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) diduga melompat dari lantai 6 Gedung Fakultas Bio-industri Pertanian dan Kehutanan (FBiPK). Korban berinisial RR diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) UB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, RR merupakan mahasiswa semester 3 Program Studi Kedokteran. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB saat sebagian besar mahasiswa tengah mengikuti perkuliahan. RR diduga masuk melalui jendela sebuah ruang perkuliahan yang kosong sebelum melompat dari lantai 6 gedung tersebut.

Gedung FBiPK diketahui berada di sebelah Gedung FK UB dengan jarak sekitar 50 meter dan hanya dipisahkan oleh jalan.

Kepala Unit Layanan Teknis Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) FBiPK, Dwi Retnoningsih, membenarkan adanya insiden tersebut.

"Benar, anak FK angkatan 2025 lompat melalui jendela, ini masih penanganan dengan kepolisian," kata Dwi saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2026).

 

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