Sespimmen Polri Petakan Strategi Hadapi Dinamika Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Peran Polri di tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi salah satu tantangan kepemimpinan yang dikaji 10 perwira menengah peserta Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-67 Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.

Kajian tersebut dilakukan melalui Studi Lingkungan Management Course (MC) Level III di Polresta Sidoarjo, pada Kamis, 13 Agustus 2026. Para perwira siswa tidak hanya mengamati aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menggali strategi kepolisian dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengatakan, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting yang perlu dipahami calon pemimpin Polri.

"Studi lapangan tersebut menjadi ruang bagi para perwira siswa untuk melihat secara langsung persoalan yang dihadapi kepolisian di tingkat kewilayahan sekaligus bertukar gagasan dengan jajaran Polresta Sidoarjo," kata Christian, Jumat (14/8/2026).

Sementara itu, Ketua Tim Kelompok Latihan (Poklat) I Brigjen Pol Oktavianus Marthin mengatakan Sidoarjo dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki karakter wilayah yang dinamis.

"Pertumbuhan UMKM menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, namun di sisi lain menghadirkan tantangan bagi kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan yang mendukung aktivitas ekonomi," ungkap Oktavianus.

Dalam studi tersebut, para perwira siswa melakukan observasi lapangan, wawancara dengan pejabat utama Polresta Sidoarjo, serta menggali data mengenai kondisi UMKM di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.

Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan manajemen strategis. Analisis mencakup pemetaan kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi peluang dan ancaman, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan.