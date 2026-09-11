Gibran Tinjau Kebakaran Hutan di Kubu Raya Kalbar Malam Hari

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026) malam.

Peninjauan pada malam hari tersebut dilakukan untuk melihat kondisi terkini di tengah masih adanya kabut asap sekaligus memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan optimal.

Karakter lahan gambut di Desa Sungai Malaya menjadi salah satu perhatian Gibran. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api tidak lagi terlihat, sehingga kondisi yang tampak aman belum selalu berarti kebakaran telah sepenuhnya teratasi.

Gibran juga menekankan agar penanganan tidak berhenti setelah kobaran api padam, melainkan terus dikawal melalui pemeriksaan dan pengawasan hingga kondisi lapangan benar-benar aman.

“Kita tetap harus mengawal untuk memastikan kondisi lapangan benar-benar aman,” ujar Gibran, Jumat (11/9/2026).

Dia menyampaikan, kabut asap yang masih bertahan di sejumlah titik meskipun kobaran api telah padam dapat menjadi indikasi masih adanya bara api di bawah permukaan gambut.

Untuk itu, Gibran menekankan pentingnya penanganan dan pengawasan secara cermat serta berkelanjutan agar bara yang masih tersisa dapat segera ditangani dan tidak kembali memicu kebakaran.

“Meski kobaran api di permukaan tanah padam di beberapa tempat, kabut asap masih bertahan karena bara api di dalam lahan gambut yang belum sepenuhnya mati,” ujar Gibran.